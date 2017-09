Im Final setzten sich Hingis und ihre taiwanesische Partnerin Chan Yung-Jan souverän gegen die an Nummer 7 gesetzten Tschechinnen Lucie Hradecka/Katerina Siniakova mit 6:3, 6:2 durch. Hingis/Chan blieben damit auch in ihrem sechsten Match in New York ohne Satzverlust. In der Weltrangliste der Doppelspielerinnen wird die Schweizerin auf Platz 2 vorstossen. Nur Lucie Safarova ist noch vor ihr klassiert.

Für Hingis ist es der 13. Grand-Slam-Sieg im Doppel, der dritte beim US Open. Erstmals triumphierte sie mit Chan. Es war ein Erfolg, der sich angekündigt hatte. Das in diesem Jahr formierte Duo harmoniert bestens. In den letzten sieben Monaten gewann es sieben Turniere. Erst sechsmal mussten Chan/Hingis als Verliererinnen vom Platz.

Von den noch aktiven Spielerinnen hat nur Serena Williams (39 Titel) mehr Major-Pokale gewonnen als Hingis. In der ewigen Rangliste belegt die 36-jährige "Swiss Miss" den 10. Platz. Ihre 25 Erfolge setzten sich aus 13 Doppel-, 7 Mixed- und 5 Einzel-Triumphen zusammen. Den letzten Mixed-Titel gewann Hingis am Samstag zusammen mit dem Briten Jamie Murray.