Scharapowa, die nur dank einer Wildcard in New York antreten kann, wird durch die Achtelfinal-Qualifikation in der Weltrangliste einen Sprung von Platz 146 auf 100 machen. Sollte sie das Turnier wie 2006 gewinnen, würde sie sogar bis in die Top 20 vorstossen.

Gegen Kenin (WTA 139), die sich durch den Sieg bei der "US Open Wild Card Challenge" für das Turnier qualifiziert hatte, konnte Scharapowa nicht überzeugen. Die 30-Jährige leistete sich 33 unerzwungene Fehler, darunter sieben Doppelfehler. Im ersten Satz verspielte sie einen 4:1-Vorsprung gegen den nervösen Teenager, der erstmals unter solchen Bedingungen (Night Session mit 23'000 Zuschauern) spielen durfte.

Für Scharapowa, die das erste Major-Turnier seit ihrer Dopingsperre bestreitet, steht am Sonntag der Achtelfinal an. Sie trifft dann auf die 27-jährige Lettin Anastasija Sevastova (WTA 17).