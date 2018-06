Scharapowa (WTA 30) hat ein gutes Jahr nach ihrer Rückkehr auf die Tour nach abgesessener Dopingsperre wohl definitiv wieder ihre alte Form gefunden. Die 31-jährige Russin feierte einen überzeugenden 6:2, 6:1-Sieg gegen die Weltranglisten-Sechste Karolina Pliskova. Sie benötigte dafür keine Stunde und trifft nun im Achtelfinal entweder auf Serena Williams oder die Deutsche Julia Görges, die sich später am Nachmittag gegenüberstehen werden.

Die zweifache Wimbledonsiegerin Kvitova (WTA 8) hatte vor Paris die Turniere in Prag und Madrid gewonnen und war mit der Referenz von 13 gewonnenen Partien auf Sand in Serie zu ihrem Duell mit Kontaveit angetreten. Ihre Gegnerin, in der Weltrangliste die Nummer 24, überzeugte aber in den letzten Woche auch, etwa mit dem Halbfinal in Rom.

Gegen Kvitova konnte Kontaveit zweimal zum Match aufschlagen, setzte sich schliesslich aber erst im zweiten Tiebreak und mit dem vierten Matchball durch. Wie schon beim Australian Open erreichte die 22-Jährige, die im letzten Jahr sowohl in Biel als auch in Gstaad erst im Final verloren hatte, die zweite Woche. Im Achtelfinal trifft sie auf die US-Open-Siegerin Sloane Stephens (WTA 10), die sich mit 4:6, 6:1, 8:6 gegen die Italienerin Camila Giorgi (WTA 57) durchsetzte.

Keine Probleme bekundete Garbiñe Muguruza. Die als Nummer 3 gesetzte Spanierin schloss die erste Woche in Roland-Garros ohne Satzverlust ab. In der 3. Runde deklassierte sie die Australierin Samantha Stosur (WTA 60), die an der Porte d'Auteil schon viermal im Halbfinal stand, mit 6:0, 6:2. Erst nach 40 Minuten und acht gewonnen Games liess Muguruza etwas nach beziehungsweise kam Stosur etwas besser auf. Die 24-jährige Weltranglisten-Dritte, die schon Wimbledon und das French Open gewonnen hat, trifft im Achtelfinal auf die Ukrainerin Lesia Zurenko (WTA 39), die Bezwingerin von Stefanie Vögele in der 1. Runde.