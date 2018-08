"Es ist mir eine Ehre, den Laver Cup in die Schweiz zu bringen", erklärte der Laver-Cup-Vorsitzende Tony Godsick, der auch als Manager von Roger Federer wirkt. Gespielt wird in Genf vom 20. bis 22. September 2019.

Der von Federer mitinitiierte Laver Cup findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt, und zwar vom 21. bis 23. September in Chicago. Die erste Austragung 2017 ging in Prag über die Bühne.