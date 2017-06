Roger Federer kann wirklich nicht übers Wasser gehen. Man ist aber fast versucht, es zu glauben, wenn Jahr für Jahr die Zuschauermassen in die idyllische Provinz von Ostwestfalen unweit von Bielefeld pilgern, um ihren «Tennis-Messias» aus der Schweiz zu bestaunen. 100 000 Fans waren es allein im vergangenen Jahr. Und schon auf der langen Zufahrtsstrasse zur Arena lächelt der 18-malige Grand-Slam-Champion von allen Fahnen und Plakaten – und natürlich trägt die Strasse selbst sogar seinen Namen: Roger Federer-Allee.

Zehn Mal stand der vierfache Familienvater seit 2003 in Halle schon im Final, acht Trophäen nahm er mit nach Hause. Bei keinem Event hat Federer öfter gewonnen (siebenmal jeweils in Wimbledon, Basel, Cincinnati und Dubai). Es ist sein Turnier, darum nennen es die Deutschen längst die «Federer-Festspiele».

Keiner hat die Gerry-Weber-Open so geprägt wie der Schweizer, und das nicht allein wegen der sportlichen Erfolge: Roger Federer wirkt sympathisch, authentisch, familiär. Er ist ein Weltstar und doch irgendwie nahbar. Damit ist Federer das ideale Aushängeschild für Turniere, um ihre Veranstaltung zu promoten. Auch im westfälischen Halle profitiert man seit mehr als einem Jahrzehnt von der Strahlkraft des Schweizers. Und der füllt seine Botschafter-Rolle auf und abseits des Rasens wieder einmal perfekt aus. «Zwischen den grossen Events in Paris und London ist das hier eine Oase, um sich zu finden», schwärmte Federer und gewann danach souverän seine Auftaktpartie gegen den Japaner Yuichi Sugita (ATP 66) mit 6:3, 6:1 in nur 51 Minuten.