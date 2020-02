Küngs erster Sieg auf Stufe WTA-Tour

Die 19-Jährige aus dem Kanton Schaffhausen gewann bei dem mit 275'000 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Hua Hin das Erstrundenspiel gegen Patcharin Cheapchandej 6:0, 6:3 und feierte somit eine Premiere. Küng gewann erstmals eine Partie in einem Hauptfeld der WTA-Tour.

Ihre Gegnerin aus Thailand, die Nummer 731 der Weltrangliste, kam erst in der Schlussphase in Fahrt. Zum Stand von 2:5 brachte sie erstmals ihren Aufschlag durch, nachdem sie zuvor ihr erstes Game per Break (1:3) gewonnen hatte. Auch das 3:5 gelang Cheapchandej per Break. Doch Küng wankte nicht und verwandelte wenig später gegen die schwache Aufschlägerin den ersten Matchball.

Cheapchandej verdankte ihren Auftritt im Hauptfeld einer Wildcard. Küng hingegen hatte sich erstmals erfolgreich durch die Qualifikation gespielt. Allerdings gab sie nicht ihr Debüt in einem Hauptfeld. 2018 hatte die Nordostschweizerin in Gstaad eine Wildcard erhalten.

In der 2. Runde des Turniers in Hua Hin tritt Küng als Aussenseiterin an, sofern die als Nummer 7 gesetzte Chinesin Zhu Lin (WTA 70) ihren Auftaktmatch gewinnt. Topgesetzt in Thailand ist die Weltnummer 4, Jelina Switolina aus der Ukraine.