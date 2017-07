Kerber verlor am "Manic Monday", an dem alle Achtelfinals beider Einzel-Tableaus gespielt werden, das hochklassige Duell der beiden Final-Verliererinnen der letzten beiden Jahre gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza 6:4, 4:6, 4:6.

Durch die Niederlage Kerbers steht fest, dass die Deutsche die Nummer 1 im Ranking verlieren wird. Die in Wimbledon bereits in der 2. Runde gescheiterte Karolina Pliskova aus Tschechien oder die Rumänin Simona Halep werden die Deutsche an der Spitze der Weltrangliste ablösen.

Neben Muguruza stehen auch Swetlana Kusnezowa, Magdalena Rybarikova, Venus Williams und Jelena Ostapenko bereits in den Viertelfinals. Die French-Open-Sieger Ostapenko brauchte gegen die Ukrainerin Jelina Switolina acht Matchbälle, um sich 6:4, 7:6 (8:6) durchzusetzen. In der Runde der letzten acht trifft sie am Dienstag auf die fünffache Wimbledon-Siegerin Venus Williams, die Ana Konjuh aus Kroatien keine Chance liess und 6:3, 6:2 siegte.