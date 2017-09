Del Potros Handgelenk

Jetzt trifft Juan Martin Del Potro acht Jahre nach seinem gewonnenen Final beim US Open in New York wieder auf Roger Federer.

Womöglich gab es eine Zeit, da hätte Del Potro angesichts das hartnäckigen Virus das Handtuch geworfen. Doch der 28-Jährige hat in den letzten Jahren gelernt, dem Schmerz und den Schwierigkeiten zu trotzen. Sein unwiderstehlicher Aufstieg, der 2009 im US-Open-Titel mündete, wurde durch Probleme an den Handgelenken gestoppt und zwang ihn nicht nur lange Zeit auszusetzen, sondern auch sein Spiel umzustellen.

2010 musste er sich am rechten Handgelenk operieren lassen, zwischen Frühjahr 2014 und Sommer 2015 gleich dreimal am linken Handgelenk, das ihm bis heute Sorgen bereitet und viel Extraarbeit verlangt.

Bis zu drei Stunden pro Tag verbringt Del Potro damit, sein linkes Handgelenk zu dehnen und zu stabilisieren, es mit diversen Übungen vorzubereiten auf die Trainings und die Matches. Natürlich stünde er in dieser Zeit lieber auf dem Platz.

Die Pflege seines Handgelenks ist aber der Preis, den er bezahlen muss, um überhaupt auf die Courts gehen zu können.

2014 und 2015 konnte er nur eine Handvoll Partien bestreiten. Immer wieder musste er einsehen, dass es nicht geht, dass die Schmerzen zu gross sind. "Der schlimmste Tag war 2015 in Miami. Ich hatte gerade meine zweite Operation hinter mir und wollte es wieder versuchen. Doch es ging nicht. Ich sagte mir: 'Ich leide zu sehr, ich will dieses Leben nicht.' Danach blieb ich zwei, drei Monate daheim und tat nichts", erzählte Del Potro der Sportzeitung "L'Equipe".

Erst nach der dritten Operation ging es aufwärts. Aber auch heute noch muss er seine Einsätze dosieren. So liess er etwa Anfang Jahr das Australian Open aus. Für vereinzelte grosse Auftritte reicht es aber. Im letzten Jahr gewann er die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio und als Leader der argentinischen Mannschaft den Davis Cup. In der laufenden Saison tut er sich schwerer. Der Sieg gegen Thiem war erst der zweite gegen einen Top-10-Spieler in diesem Jahr.