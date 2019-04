Im Entscheidungssatz hatte Teichmann, die mit einer Wildcard im Haupttableau des Ladies Open Lugano Aufnahme gefunden hatte, genügend Chancen, um zum sechsten Mal in ihrer Karriere in die Achtelfinals eines WTA-Turniers einzuziehen. Sie führte mit zwei Breaks Vorsprung 4:1 und hatte zwei Spielbälle zum 5:1. Sie liess sich zum 4:4 einholen, ehe ihr erneut ein Servicedurchbruch gelang. Bei der 5:4-Führung wusste die Seeländerin zwei Matchbälle nicht zu nutzen. Im Tiebreak zog die Russin auf 4:0 und 5:1 davon, Teichmann kam nicht mehr heran.

Teichmann hatte auch das erste Duell mit der derzeit in der Weltrangliste 69 Positionen besser klassierten Kudermetowa in drei Sätzen verloren - und ebenfalls in der Schweiz, nämlich in der 1. Runde des letztjährigen Gstaader Turniers.