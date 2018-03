Bei der zweiten Ausgabe des "Match for Africa" ausserhalb der Schweiz kamen am Ende alle auf ihre Kosten: die Zuschauer auf den Rängen, die Protagonisten auf dem Platz und vor allem die Kinder in Afrika, für die Geld gesammelt wurde. Das Doppel zwischen Federer und Bill Gates sowie Jack Sock und Savannah Guthrie, der TV-Moderatorin der NBC-Show "Today", bot den über 15'000 Zuschauern im SAP Center von San Jose, Kalifornien, ein besonderes Spektakel. Dass Federer/Gates, die bereits letztes Jahr in Seattle ein erfolgreiches Gespann gebildet hatten, das Duell mit 6:3 für sich entschieden, verkam dabei zur Nebensache.

Insgesamt kamen Spenden über 2,5 Millionen US-Dollar zusammen.