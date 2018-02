Er versprühte Zuversicht, sie wirkte nicht gespielt. Doch wenige Stunden vor dem Auftaktspiel beim ATP-Turnier in Acapulco gegen seinen Landsmann Feliciano Lopez verspürt Rafael Nadal (32) Schmerzen im Oberschenkel und muss auf eine Teilnahme verzichten. «Es scheint weniger schlimm als bei den Australian Open, doch die Ärzte haben mir gesagt, es sei unmöglich, so zu spielen. Egal, ob es weh tut oder nicht. Es besteht ein grosses Risiko, die Verletzung zu verschlimmern. Ich habe also keine andere Wahl», sagte der Spanier.

Offenbar handelt es sich um die gleiche Verletzung, die ihn in Melbourne in den Viertelfinals zur Aufgabe gezwungen hatte. Damals sagte Nadal, es handle sich um eine Verletzung am Oberschenkel. Nach einer genaueren Untersuchung liess der Mallorquiner ausrichten, dass der Hüftbeuger betroffen sei. Nun sagt Nadal: «Ich weiss nicht, was es ist, weil wir alle es nicht wissen. Mein Ziel ist es jetzt einfach, das Ausmass der Verletzung zu eruieren», sagt Nadal frustriert. «Ich war so gut vorbereitet und hoffte, hier etwas Grosses zu bewirken.»



Aufgabe für Federer bleibt delikat

Nadal hat in Acapulco zwei Mal gewonnen, 2005 und 2013. Im Vorjahr hatte er den Final gegen den Amerikaner Sam Querrey erreicht, der in der Nacht auf Mittwoch in der ersten Runde scheiterte. Ob Nadal beim Masters-1000-Turnier von Indian Wells, das in anderthalb Wochen startet, antritt, ist noch offen. Roger Federer, der in Monte Carlo zeitgleich zum Weltsportler des Jahres ausgezeichnet wurde und für das beste Comeback des Jahres einen weiteren Laureus-Award erhielt, baut den Vorsprung in der Weltrangliste auf 600 Punkte aus.