Im Gegensatz zu ihrem missratenen Auftritt in Lugano liess sich Belinda Bencic in Stuttgart nicht wieder von einer Aussenseiterin überraschen. Im Tessin war sie vor zwei Wochen als Topgesetzte in der ersten Runde auch wegen der Nachwehen der zwei Tage zuvor erfolgten Rückkehr aus den USA an der Deutschen Antonia Lottner gescheitert.

Im Schwabenland war Belinda Bencic von Beginn an parat. Die Basis zum Gewinn des ersten Satzes legte sie mit dem Servicedurchbruch im ersten Spiel. Im zweiten Durchgang stellte sie mit dem Break zum 4:3 die Weichen auf Sieg.

Nächste Gegnerin von Belinda Bencic ist die Niederländerin Kiki Bertens. Gegen die Weltranglisten-Siebte hat die Schweizerin die bisherigen zwei Partien verloren.

Die 33-jährige Mandy Minella nimmt in der Weltrangliste zwar nur Platz 108 ein. Trotzdem ist sie in der Schweiz keine Unbekannte. Im vergangenen Jahr hat sie in Gstaad ihren bisher einzigen Final auf WTA-Stufe erreicht. Zudem hat sie mit verschiedenen Vereinen den Titel in der Interclub-Meisterschaft gewonnen, zuletzt im vergangenen Jahr mit der Equipe der Grasshoppers.