Fünfter ATP-Titel für Andrej Rublew

Für Rublew, der in Paris auf den Amerikaner Sam Querrey trifft, war es der 25. Sieg in diesem Jahr. Er ist damit die Nummer 2 hinter Novak Djokovic (31) und vor Tsitsipas (22).

Den Finalsieg in Hamburg sicherte er sich in extremis. Tsitsipas schlug im Entscheidungssatz beim Stand von 5:4 zum Match auf, ehe Rublew das Spiel mit zwei Breaks noch einmal drehte.

Bevor die beiden Hamburg-Finalisten am French Open ins Geschehen eingreifen dürfen, müssen sie sich in Paris auf das Coronavirus testen lassen und in Quarantäne gehen, bis das Ergebnis feststeht.