Das hochkarätige deutsche Duo mit Alexander Zverev und der ehemaligen Weltnummer 1 Angelique Kerber setzte sich in seinem letzten Gruppenspiel 2:1 gegen das Heimteam Australien durch.

Nachdem Kerber gegen Daria Gavrilova klar gewonnen hatte, verlor Zverev gegen Thanasi Kokkinakis in drei ausgeglichenen Sätzen. Im entscheidenden Mixed-Doppel setzten sich Kerber/Zverev aber im Kurz-Tiebreak des dritten Satzes durch.

Für Federer kommt es damit in Perth zu einer Revanche. Im letzten Jahr verlor er sein Gruppenspiel gegen Zverev nach drei Tiebreaks. Die letzte Partie gegen den 20-jährigen Hamburger gewann der 16 Jahre ältere Basler aber im November an den ATP-Finals in London.