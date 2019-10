Federer verzichtet auf eine Teilnahme in Paris-Bercy

Der 38-jährige Baselbieter will sich nach seinem zehnten Turniersieg am Sonntag in Basel auf die ATP Finals in London (ab dem 10. November) konzentrieren. Mit sechs Siegen ist Federer Rekordsieger am Saisonfinale der besten acht Spieler im Jahresranking.

Federer hatte nach der nahezu perfekten Woche in Basel, wo er ohne Satzverlust zu seinem insgesamt 103. Turniersieg gestürmt war, offen gelassen, ob er in Paris antreten werde.

Das Turnier in Pais-Bercy hat Federer in seiner Karriere erst einmal (2011) gewonnen. Im letzten Jahr scheiterte er in einem hochstehenden Halbfinal an Novak Djokovic im Tiebreak des dritten Satzes.