Er hatte sich die Antwort auf diese Frage fein säuberlich zurechtgelegt, sie kam ja auch alles andere als überraschend. Und als sie kam, die Frage nach Roger Federer, da setzte er ein breites Lächeln auf. «Nein, ganz ehrlich, es macht keinen Unterschied, ob er hier ist, oder nicht. Gewinne ich das Turnier, ist das genauso schön, wie wenn er hier wäre», sagte Rafael Nadal. Das mag stimmen, doch ein bisschen wurmt es ihn dann doch, dass sein grosser Antipode in Paris zum dritten Mal in Folge fehlt, zum zweiten Mal aus freien Stücken. Im April hatte er Federers Äusserungen noch als befremdlich empfunden. «Roger meinte, er würde gerne gegen mich auf Sand spielen. Darum ging ich davon aus, dass er in Roland Garros antritt», sagte er damals.

Nun denn, Federer fehlt im Tableau der Internationaux de France. Doch in Paris weilte er gleichwohl. Am Donnerstag war er im Pavillon Ledoyen nahe der Champs-Elysées bei der Lancierung einer auf 20 (!) Flaschen limitierten Ausgabe eines Champagners von Moët & Chandon. Name: «Greatness since 1998», Grösse seit 1998, dem Jahr, in dem Federer sein Profi-Debüt gab. Jede der Flaschen, deren Hälse in Anlehnung an ein Racket mit einem Lederband veredelt sind, wurde für 20 000 Dollar verkauft, und der Erlös Federers Stiftung zugeführt. Das ist nur eine Randnotiz, klar. Doch es zeigt eben auch: Mehr noch als in den Vorjahren fehlt Federer dem Turnier.