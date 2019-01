Federer trifft in Melbourne zum siebten Mal in seiner Karriere auf Istomin (ATP 99), die sechs bisherigen Duelle gewann der 37-jährige Baselbieter alle. Allerdings darf der gebürtige Russe nicht unterschätzt werden; 2017 bezwang Istomin am Australian Open in der 3. Runde Titelverteidiger Novak Djokovic.

Weitere mögliche Gegner Federers in der unteren Tableauhälfte sind in der 2. Runde ein Qualifikant, Gaël Monfils (3. Runde), der Grieche Stefanos Tsitsipas (Achtelfinals) sowie Vorjahresfinalist Marin Cilic (Viertelfinals), ehe es in einem allfälligen Halbfinal zum Duell mit Rafael Nadal kommen könnte.

Stan Wawrinka bekommt es zum Auftakt mit Ernests Gulbis (ATP 83) aus Lettland zu tun, im Falle eines Sieges träfe der Australian-Open-Sieger von 2014 auf den Sieger des Duells zwischen Nick Kyrgios und Milos Raonic, die interessanteste Partie der 1. Runde. Im Viertel von Wawrinka in der oberen Tableauhälfte sind auch Alexander Zverev und Dominic Thiem