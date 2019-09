Wie in der 3. Runde spazierte Roger Federer leicht und locker in die nächste Runde des Open. Trotz einem frühen Break-Rückstand geriet der 38-jährige Basler gegen den als Nummer 15 gesetzten Belgier David Goffin nie in Bedrängnis und gewann in nur 79 Minuten 6:2, 6:2, 6:0.

Im Achtelfinal trifft er am Dienstag auf den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 78) oder den erst 20-jährigen Australier Alex de Minaur (ATP 38).

Goffin, der im zehnten Duell mit Federer zum neunten Mal verlor, war nur ganz zu Beginn auf Augenhöhe. Ausgerechnet, nachdem er ein Break 2:1 geschafft hatte, ging es für den Belgier aber nur noch bergab. Er verlor zwischenzeitlich 16 Punkte in Folge und wirkte überfordert. Vor allem fehlte ihm seine übliche läuferische Stärke, er brachte viel weniger Bälle zurück als gewohnt und machte einen angeschlagenen oder müden Eindruck.

Federer konnte das egal sein. Er gewann vom 1:2 im ersten bis zum 1:0 im zweiten Satz sechs Games in Serie und vom 3:2 im zweiten Durchgang bis zum Ende nochmals neun Games. beim zweiten Matchball beendete er die einseitige Angelegenheit mit einem Rückhand-Passierball.

Federer liess sich damit nicht wie im letzten Jahr im Achtelfinal (gegen John Millman) von einem Aussenseiter überraschen. Er steht zum 13. Mal im Viertelfinal des US Open. Ein Rekord ist das nicht. Jimmy Connors gelang dies sogar 17 Mal. Bei Grand-Slam-Turnieren ist es Federers 56. Viertelfinals - das ist natürlich bei weitem ein Rekord.