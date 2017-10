Federer bestreitet in Schanghai nach einer Pause von einem Monat sein erstes Turnier seit dem Viertelfinal-Out beim US Open gegen Juan Martin del Potro.

Schwartzman (ATP 29), der am US Open ebenfalls bis in die Viertelfinals vorstiess und in dieser Woche in Tokio erst in den Halbfinals scheiterte, trifft in der 1. Runde auf einen Qualifikanten.

Sollte sich der als Nummer 2 gesetzte Federer gegen Schwartzman durchsetzen, wäre der bestklassierte mögliche Gegner in der 3. Runde der als Nummer 14 gesetzte Amerikaner Jack Sock. In Schanghai topgesetzt ist der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal.