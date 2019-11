Federer bezwingt Zverev erneut

Der Weltranglisten-Dritte bezwang vor 12'000 Zuschauern im Kolloseum General Ruminahui in Quito den Deutschen Alexander Zverev 6:3, 6:4. Der Schweizer trotzte den schwierigen Bedingungen auf der Höhe von 2800 m und feierte den dritten Sieg im vierten Duell auf dieser Tournee gegen Zverev.

"Ich konnte mir nicht vorstellen, diese Leidenschaft für Tennis hier zu sehen", sagte Federer, der erstmals in Ecuador spielte. Es fiel ein Regen einheimischer Rosen auf den Platz. Am Tag zuvor hatten die beiden in Mexiko-City vor der Tennis-Rekordkulisse von 42'517 Zuschauern gespielt.