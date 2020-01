Favoriten in der oberen Tableauhälfte behaupten sich

Delbonis, die Nummer 79 der Welt, wehrte sich auch im vierten Duell mit Nadal nach Kräften und bot dem Spanier in der Rod Laver Arena vor allem im zweiten Satz Paroli. Diesen entschied Nadal erst im Tiebreak für sich, nachdem er zuvor mehrmals zwei Punkte von einem Satzverlust gestanden hatte.

Während aber Nadal während der ganzen Partie keinen einzigen Breakball abzuwehren hatte, erspielte er sich deren 20, vermochte aber nur drei davon zu nutzen.

In der 3. Runde trifft die Weltnummer 1 am Samstag auf seinen Landsmann Pablo Carreño Busta. In den Achtelfinals könnte es zum Duell mit Nick Kyrgios kommen. Der Publikumsliebling im Melbourne Park setzte sich gegen Gilles Simon in vier Sätzen durch und spielt nun gegen den Russen Karen Chatschanow.

Ebenfalls in der 3. Runde stehen Daniil Medwedew, Dominic Thiem, Alexander Zverev und Gaël Monfils.