Erster ATP-Halbfinal von Wawrinka seit Februar

Wawrinka (ATP 18) hatte bereits im Tiebreak des zweiten Satzes einen Matchball, den er mit einem Rückhand-Fehler vergab. Nach 2:14 Stunden und einer Zusatzschlaufe brachte er den fünften Sieg im achten Duell mit dem gleichaltrigen Simon (ATP 47) mit 6:3, 6:7 (6:8), 6:2 ins Trockene.

Wawrinkas Halbfinal-Gegner gehört einer anderen Generation an. Am Samstag trifft er auf den erst 18-jährigen Italiener Jannik Sinner (ATP 119). Die bisher einzige Begegnung mit dem Teenager aus dem Südtirol gewann Wawrinka am US Open in vier Sätzen. Seinen bisher einzigen Final in diesem Jahr erreichte der Romand im Februar in Rotterdam, wo er gegen Gaël Monfils in drei Sätzen verlor.