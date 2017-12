Er habe immer noch Schmerzen im Ellbogen, teilte Djokovic in den sozialen Medien mit. Er müsse deshalb auch für das ATP-250-Turnier in Doha (1. bis 6. Januar 2018) Forfait geben. Einen Tag zuvor hatte der 30-Jährige bereits seine Teilnahme am Show-Event von Abu Dhabi abgesagt. Ob Djokovic für das Australian Open noch fit wird, ist weiterhin offen. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 15. Januar in Melbourne.

Djokovic bestritt seinen letzten Ernstkampf im letzten Sommer in Wimbledon, wo er im Viertelfinal gegen Tomas Berdych im zweiten Satz aufgab. Seither pausierte er, um seine anhaltenden Probleme im rechten Ellbogen in den Griff zu bekommen. In der Weltrangliste ist der 12-fache Grand-Slam-Sieger auf Platz 12 abgerutscht.

Djokovic ist nicht der einzige Top-Spieler mit Verletzungssorgen. Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal klagt weiter über Knieprobleme und zog seine Teilnahme am 250er-Turnier in Brisbane zurück. Stan Wawrinka und Andy Murray sind ebenfalls nicht wieder komplett fit.