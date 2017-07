Im Final behielt Djokovic gegen den als Nummer 2 gesetzten Franzosen Gaël Monfils (ATP 16) die Oberhand und setzte sich 6:3, 6:4 durch. Für Djokovic, in Wimbledon ein möglicher Halbfinalgegner von Roger Federer, war es erst der dritte Final in diesem Jahr nach dem Sieg zum Saisonauftakt in Doha und der Niederlage in Rom gegen Alexander Zverev. Monfils musste auch im 14. Duell mit Djokovic als Verlierer vom Platz.

Das deutlich besser besetzte Turnier der Frauen in Eastbourne gewann die Tschechin Karolina Pliskova. Die US-Open-Finalistin des Vorjahres und aktuelle Weltnummer 3 setzte sich im Endspiel gegen die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki (WTA 6) aus Dänemark 6:4, 6:4 durch. Nach Brisbane und Doha zum Jahresbeginn war es für Karolina Pliskova der dritte Turniersieg in diesem Jahr, der neunte insgesamt auf WTA-Stufe.