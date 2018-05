Auf ATP-Stufe steht Fucsovics noch ohne Turniersieg oder Finalteilnahme da. Einzig in den Jahren 2013 und 2017 gewann er je zwei Challenger-Turniere. Am Australian Open im Januar drang der 26-Jährige in die Achtelfinals vor. Dort scheiterte er ohne Satzgewinn am nachmaligen Champion Roger Federer.

Im Final am Sonntag um 15.30 Uhr bekommt es Fucsovics mit dem 28-jährigen Deutschen Peter Gojowczyk zu tun, der die Turniernummer 2 Fabio Fognini mit 6:4, 6:4 eliminierte. Gojowczyk, im ATP-Ranking im 49. Rang klassiert, strebt seinen zweiten Titel auf ATP-Stufe nach dem Triumph 2017 in Metz an.