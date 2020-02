Der Höhenflug von Leonie Küng geht weiter

Die Qualifikantin Küng gewann im Badeort in Thailand bereits die fünfte Partie hintereinander. Die Schaffhauserin, die sich in der Weltrangliste um rund 100 Positionen verbessert, trifft in den Halbfinals auf die Japanerin Nao Hibino (WTA 84), die überraschend die topgesetzte Ukrainerin Jelina Switolina ausschaltete.