Der Verband dürfte Masarova in den vergangenen Jahren mit Fördergeldern im mittleren fünfstelligen Bereich unterstützt haben. Dazu kam die Baslerin immer wieder in den Genuss von Wildcards: in Biel oder zuletzt in Gstaad.

Stammbach sagt, ihm gehe es dabei weniger um finanzielle Forderungen als vielmehr darum, ein Zeichen zu setzen und einen Präzedenzfall zu schaffen. Ausbildende Verbände sollen künftig für ihre Aufwände entschädigt werden – ein Modell, das im Fussball mit der Ausbildungsentschädigung seit Jahren üblich ist. Stammbach sagt: «Es geht uns nicht ums Geld und auch nicht darum, dass sie wieder für die Schweiz spielt.» Reisende solle man nicht aufhalten. «Aber wer diesen Weg beschreitet, muss auch wissen, dass dies Konsequenzen haben kann.»

Rebeka Masarova (18) hat drei Pässe: Die Mutter ist Spanierin, der Vater ein Slowake, die fünf Geschwister kamen in der Schweiz zur Welt, verbrachten aber einen Grossteil ihrer Kindheit in Barcelona. Der Fall Masarova wirft ein Schlaglicht auf eine Problematik, mit der sich der Verband künftig vermehrt konfrontiert sehen wird. Inzwischen hat jeder Dritte in der Schweiz lebende Mensch ausländische Wurzeln. Eine Entwicklung, die auch vor dem Sport nicht Halt macht.