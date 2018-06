Der 25-Jährige, der vor dem diesjährigen Turnier noch nie ein Spiel an einem Grand-Slam-Event gewonnen hatte, setzte sich 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) durch.

Seit 1999 und dem Ukrainer Andrej Medwedew, der als Nummer 100 im Final Andre Agassi unterlag, hat kein schlechter klassierter Spieler mehr die Halbfinals von Roland Garros erreicht. Für Djokovic ist die Niederlage ein herber Dämpfer, nachdem die ehemalige Nummer 1 der Welt zuletzt deutlich aufsteigende Tendenz gezeigt hatte.

Zverev vom Körper gestoppt

Im Halbfinal trifft Cecchinato auf Dominic Thiem, der nach einem 6:4, 6:2, 6:1-Sieg gegen Alexander Zverev wie in den letzten beiden Jahren im Halbfinal steht. Der Deutsche Zverev, der in diesem Jahr die Sandturniere in München und Madrid gewonnen und in Rom den Final erreicht hatte, zollte dem Kräfteverschleiss von drei Fünfsätzern in den letzten drei Runden Tribut und musste sich Mitte des zweiten Satzes am linken Oberschenkel behandeln lassen. So hatte er gegen den stark aufspielenden Österreicher spätestens nach dem verlorenen Startsatz keine Chance mehr.

In den letzten beiden Jahren scheiterte Thiem jeweils im Halbfinal klar am späteren Sieger (2016 Novak Djokovic, 2017 Rafael Nadal).