Belinda Bencic belegt dank ihrem Halbfinal-Einzug in Madrid neu Platz 15 im Ranking, Stan Wawrinka kehrte dank der Qualifikation für die Viertelfinals in der spanischen Hauptstadt in die Top 30 zurück und wird neu als 29. geführt.

Ebenfalls einen Sprung nach vorne machten Timea Bacsinszky und Stefanie Vögele. Die beiden Routiniers verbesserten sich dank ihren Siegen am ITF-Turnier in Cagnes-sur-Mer um 13 respektive 17 Ränge und gehören nun wieder den Top 100 an.

Das Frauen-Ranking wird weiterhin von Naomi Osaka angeführt, nachdem Simona Halep den Final in Madrid gegen Kiki Bertens verloren hat. Die Niederländerin verbesserte sich dank ihrem neunten Turniersieg der Karriere auf Rang 4. Bei den Männern erreichte Madrid-Finalist Stefanos Tsitsipas mit Rang 7 ebenfalls sein bisher bestes Ranking.