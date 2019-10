Bencic steht in Shenzhen im Halbfinal

Nur etwas mehr als eine Stunde dauerte der entscheidende Match um den Vorstoss in den Halbfinal. Nachdem Bertens ihr fünftes Game in Folge verloren hatte, nahm sie ein "Medical Timeout" und beschloss nach einer kurzen Untersuchung nicht weiterzuspielen. Die Weltranglisten-Zehnte fühlte sich offensichtlich unwohl. In den letzten knapp zwei Monaten hat sie acht Turniere bestritten. Noch letzte Woche stand sie beim B-Masters in Zhuhai im Einsatz. In Shenzhen war die 27-jährige Niederländerin am 2. Spieltag für die verletzte Naomi Osaka nachgerückt.

Auch Bencic hat mit den Folgen einer langen Saison zu kämpfen. Doch die 22-Jährige besitzt noch Ressourcen, wie sie auch gegen Bertens bewies. Sie lag 3:5 zurück, ehe sie einen Gang hoch schaltete und mit beeindruckendem Angriffstennis den Satz noch für sich entschied.

Weiter geht es für Bencic am Samstag gegen die Titelhalterin Jelina Switolina (WTA 8), gegen welche sie zwei der drei Begegnungen gewonnen hat. In diesem Jahr standen sich die beiden zweimal gegenüber: Bencic gewann im Februar auf dem Weg zum Turniersieg in Dubai, Switolina im Sommer in Toronto.