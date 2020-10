Bencic spielt in diesem Jahr nicht mehr

Ihr Management bestätigte gegenüber dem "Blick", dass sie in Linz nicht am Start sein wird. Nach dem aktuell laufenden Premier-Event in Ostrava findet auf der WTA Tour in diesem Jahr nur noch das Turnier in Oberösterreich in zweieinhalb Wochen statt. Alle anderen Wettkämpfe, inklusive dem WTA Masters in China, wurden wegen der Coronavirus-Pandemie gestrichen.

Damit hat Bencic nach der Corona-Pause nur noch eine offizielle Partie bestritten, bei der Startniederlage in Rom gegen Danka Kovinic. Für das French Open hatte sie wegen einer Verletzung am rechten Arm abgesagt. Sie wird das Jahr voraussichtlich als Nummer 11 oder 12 beenden und im Januar in Australien auf die Tour zurückkehren.