Bencic sichert sich dank Finaleinzug das Ticket für die WTA-Finals

Bencic zeigte gegen die Französin Kristina Mladenovic (WTA 45) eine sehr konzentrierte und starke Leistung und gewann in 1:35 Stunden 6:3, 6:4. Dank des Finaleinzugs überholt Bencic im WTA-Ranking Serena Williams und Kiki Bertens und verbessert sich mindestens auf Platz 8.

Im Final trifft sie am Sonntag auf die Tschechin Karolina Muchova (WTA 35) oder die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 40). Sollte die 22-jährige Ostschweizerin auch diesen noch gewinnen, egalisiert sie als Nummer 7 ihren bisherigen Karrieren-Bestwert von Februar 2016.

Erst vierte Schweizerin an WTA-Finals

Die WTA-Finals finden in diesem Jahr erstmals im südchinesischen Shenzhen statt und beginnen am kommenden Sonntag. Bencic ist die vierte Schweizerin nach Manuela Maleeva-Fragnière (sechs Mal als Bulgarin, von 1990 bis 1993 als Schweizerin), Patty Schnyder (1998, 2002 und 2005) sowie Martina Hingis (insgesamt acht Mal von 1996 bis 2002 und 2006), die sich für das Masters respektive die WTA Finals qualifiziert. Bis 2002 bestand dieses allerdings noch aus einem 16er-Tableau.

Den letzten Schritt zur Masters-Qualifikation machte Bencic mit einem Sieg gegen ihre gute Freundin Mladenovic, mit der sie in der Vergangenheit auch schon Ferien verbrachte. Die Schweizerin ging in beiden Sätzen früh mit einem Break in Führung, musste Mladenovic wieder herankommen lassen, schaffte dann aber zum 5:3 respektive 5:4 den entscheidenden Service-Durchbruch.

Am Ende bewies Bencic starke Nerven. Sie gewann 12 der letzten 13 Punkte und ihr letztes Aufschlagspiel zu null. Die ehemalige Top-Ten-Spielerin Mladenovic war zuletzt eine Art Angstgegnerin der Schweizerin gewesen und hatte 2016 alle drei Duelle gewonnen. Mit der Masters-Qualifikation vor Augen gelang Bencic aber eine eindrückliche Revanche.