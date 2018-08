Die Niederlage in gut einer Stunde fiel zu deutlich aus. Bencic erspielte sich gegen die um ein Jahr jüngere Sabalenka sechs Breakchancen, reüssierte im entscheidenden Moment aber nicht. Die hochgeschossene Weissrussin, bereits die Nummer 25 im Ranking, schaffte hingegen mit sieben Möglichkeiten dreimal den Service-Durchbruch.

Mit Blick aufs Ranking sammelte Bencic in New Haven gleichwohl wertvolle Punkte. Sie war als Lucky Loser ins Hauptfeld nachgerutscht, genoss in der 1. Runde ein Freilos und warf anschliessend die Italienerin Camila Giorgi aus dem Turnier. Am Montag wird die Schweizerin in den Top 40 klassiert sein.