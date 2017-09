Bencic hatte zuletzt im April Matches bestritten. Im Mai unterzog sie sich einer Operation im linken Handgelenk in der Hoffnung, die anhaltenden Probleme in den Griff zu bekommen. Zuletzt hatte sich die in der Weltrangliste auf Position 318 abgerutschte ehemalige Top-10-Spielerin im slowakischen Trnava auf ihr Comeback vorbereitet.

Bencics Gegnerin in der 1. Runde ist noch nicht bekannt. Es wird sich um eine Qualifikantin handeln.