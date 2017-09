Bencic setzte ihrem Comeback an dem mit 100'000 Dollar dotierten Turnier in Russland die Krone auf. Nach einer Absenz von 161 Tagen kam sie auf dritthöchster Turnierstufe abseits des Scheinwerferlichts erfolgreich zurück und sammelte Matchpraxis und Selbstvertrauen.

Die 20-jährige Ostschweizerin hatte zuletzt im April Matches bestritten. Im Mai unterzog sie sich einer Operation im linken Handgelenk, um die anhaltenden Probleme in den Griff zu bekommen. Der gelungene Wiedereinstieg schürt die Hoffnung, dass die ehemalige Top-Ten-Spielerin zu alter Stärke findet. Einen ersten Schritt hat sie bereits in der Weltrangliste vollzogen. Vor dem Turnier lag sie an Position 312, am Montag dürfte sie an der Grenze zu den Top 200 stehen.

Im Final hatte Bencic in Umgang eins als erste Spielerin ihr Aufschlagspiel durchgebracht und sich so eine 3:1-Führung erarbeitet. Dieses Game erwies sich als Wendepunkt. Die 20-jährige fand den Tritt und geriet bei eigenem Service nie mehr in Bedrängnis - sieht man vom achten Game des zweiten Satzes ab, in dem Bencic erfolglos zum Match aufschlug.

Wie Bencic ist auch Jastremska eine Spielerin, die sich nach vorne orientiert. Die erst 17-jährige Ukrainerin macht in diesem Jahr stetig Fortschritte und wird im neuen Ranking erstmals in den Top 200 auftauchen.