Die Nummer 20 der Welt, die erst am Sonntag aus den USA zurückgekehrt war, schaffte bei kühlen und windigen Bedingungen die Umstellung auf die veränderten Verhältnisse nicht. Zwar führte Bencic nach einem Break zum Auftakt im ersten Satz noch 4:2, danach passte aber nicht mehr viel zusammen.

Die 162 Plätze schlechter klassierte Lottner, die 2013 im Juniorenfinal des French Open gegen Bencic verloren hatte, spielte hingegen mit zunehmender Spieldauer frecher und druckvoller. Nach knapp eineinhalb Stunden vergab die deutsche Qualifikantin noch die ersten zwei Matchbälle, ehe sie beim dritten mit einem Vorhand-Winner reüssierte und den grössten Erfolg ihrer Profikarriere perfekt machte.

Zuvor hatten aber immerhin drei Schweizerinnen die Achtelfinals erreicht. Nach Viktorija Golubic am Montag gewannen Timea Bacsinszky und Stefanie Vögele beim Sandplatz-Turnier ihre Auftaktpartien. Die Aargauerin (WTA 97) setzte sich gegen die als Nummer 5 gesetzte und 44 Positionen vor ihr klassierte Französin Pauline Parmentier souverän in knapp eineinhalb Stunden 6:2, 6:4 durch. Vögele spielte in Lugano bereits vor einem Jahr stark und erreichte die Halbfinals. Mindestens eine Schweizerin wird auch diesmal im Viertelfinal stehen. Im Achtelfinal kommt es nämlich zum helvetischen Duell zwischen Golubic (WTA 81) und Vögele. "Das ist natürlich sehr reizvoll", freute sich Vögele, die mit ihrer Leistung sehr zufrieden war. Sie war erst am Freitag aus Mexiko angereist. "Mit zunehmendem Alter gelingt mir die Umstellung auf Sand aber immer besser", stellte sie fest.

Timea Bacsinszky (WTA 112) liess zuvor in ihrer Erstrunden-Partie der 19 Plätze schlechter klassierten Deutschen Tamara Korpatsch keine Chance. Die 29-jährige Waadtländerin setzte sich in nur 67 Minuten 6:0, 6:2 durch und zeigte dabei eine sehr starke Leistung. Im letzten Jahr hatte sie in Biarritz im Final eines ITF-Turniers noch gegen Korpatsch verloren. "Jetzt habe ich aber viel mehr Selbstvertrauen, weil ich in diesem Jahr schon ein paar gute Gegnerinnen geschlagen habe", zeigte sie sich zufrieden.

Bacsinszky hatte nach Indian Wells eine Pause eingeschoben und auf das Turnier in Miami verzichtet. In dieser Zeit nahm sie nochmals einen Aufbau mit Konditionstraining vor, weil dies am Ende des letzten Jahres etwas zu kurz gekommen war. Nun fühlt sie sich bereit für die Sandsaison und stellte dies gleich bei erster Gelegenheit unter Beweis. Die Partie zwischen Bacsinszky und Korpatsch war ursprünglich am Montagabend angesetzt, fiel dann aber dem Regen zum Opfer. Bei wesentlich angenehmeren Bedingungen spielte die Schweizerin nun gross auf.

Im Achtelfinal trifft Bacsinszky auf die Russin Swetlana Kusnezowa. Die 33-Jährige ist eine zweifache Grand-Slam-Gewinnerin (US Open 2004, French Open 2009), ist aber nach Verletzungsproblemen bis auf Platz 109 des WTA-Rankings abgerutscht.