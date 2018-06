Ex-Fussballer als Fitnesstrainer

Die Trainerfrage wolle sie möglichst in den nächsten Wochen klären, sagte Bencic. Doch sie wirkte nicht so, als sei sie in Eile. Das liegt sicher auch daran, dass sie mit Martin Hromkovic bereits einen Baustein für ihre Zukunft gefunden hat.

Der 36-jährige Slowake spielte in den letzten Jahren in unteren Ligen in Österreich Fussball, war aber parallel als Fitnesstrainer an der Empire Tennis Akademie in Trnava, wo Bencic seit letztem August regelmässig trainiert, engagiert. Als sich das mit seinem Engagement im Tennis nicht mehr vereinbaren liess, beendete er seine Karriere im Februar.

Keine Trainingsbasis mehr: Slowakei, Dubai, Schweiz

Unverändert zum Team gehört Trainingspartner Oliver Nagy (22), auch er Slowake. Nagy weilte aber nicht in Paris. «Weil hier nur wenige Plätze zur Verfügung stehen, hätte es keinen Sinn gemacht», sagt Bencic.