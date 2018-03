Der 27-jährige Belgier holt sich im Parc des Eaux-Vives den letzten Schliff für das unmittelbar danach stattfindende French Open.

Goffin gewann in seiner Karriere vier ATP-Turniere. 2017 erreichte er an den ATP-Finals in London sowie im Davis Cup mit Belgien den Final. In der Weltrangliste belegt der Finalist von Basel 2014 und Gstaad 2015 derzeit Platz 7.

Noch offen ist, ob Stan Wawrinka seinen Titel in diesem Jahr in Genf verteidigen wird. Der Botschafter der letzten drei Austragungen und Sieger von 2016 sowie 2017 konnte sich mit den Organisatoren um Turnierdirektor Thierry Grin noch nicht einigen.