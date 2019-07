Albert Ramos-Viñolas gewann den ersten Halbfinal gegen Pablo Andujar, den Turniersieger von Gstaad von 2014, in 1:54 Stunden mit 7:6 (7:3), 6:4. Die Partie wurde im letzten Game von einem Wolkenbruch für eine halbe Stunde unterbrochen. Nach dem Regenunterbruch benötigte Albert Ramos-Viñolas noch 46 Sekunden, um den Finaleinzug sicherzustellen.

Ramos, einst schon die Nummer 17 der Welt, gewann bislang erst einen Titel auf der ATP-Tour. Vor drei Jahren triumphierte er am Swedish Open in Bastad. Vor Gstaad qualifizierte sich Ramos schon am Challenger-Turnier in Perugia wie letzte Woche in Bastad für die Halbfinals.

Den Finalgegner von Ramos-Viñolas ermitteln im zweiten Halbfinal der als Nummer 5 gesetzte Portugiese João Sousa (ATP 49) oder der Deutsche Aussenseiter Cedrik-Marcel Stebe (ATP 455). Stebe gewann am Samstagvormittag den letzten Viertelfinal, der am Freitagabend dem Regen zum Opfer gefallen war, gegen Thomas Fabbiano (ITA) mit 6:4, 2:6, 6:4.