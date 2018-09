Nun will der Trainer dafür sorgen, dass seine Spieler dieses Potenzial dauerhaft abrufen. Favre warnte aber vor überzogenen Erwartungen an Christian Pulisic (20), Jadon Sancho (18), Jacob Bruun Larsen (20), Dan-Axel Zagadou (19) oder Debütant Achraf Hakimi (19). "Die jungen Spieler brauchen noch Zeit. In diesem Alter hat man Höhen und Tiefen", sagte Favre.

Mario Götze vermisste dabei niemand. Der WM-Held von 2014 stand erneut nicht im Kader, am Donnerstag verpasste er das Training aufgrund einer Erkrankung. Das leidige Dauerthema trübt ein wenig die Stimmung beim Tabellenzweiten vor dem Gastspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Favre ist von Nachfragen sichtlich genervt. "Das ist eine sportliche Entscheidung", begründete der 60-Jährige den erneuten Verzicht auf Götze, der in der Bundesliga in dieser Saison noch keine Minute zum Einsatz gekommen ist.

Während Favre über das Thema Götze am liebsten nicht sprechen würde, wehrten seine Profis Fragen zur Rolle als Bayern-Verfolger ab. "Wir gucken nur auf uns. Jetzt auf die Tabelle oder auf die Bayern zu schauen, würde nichts bringen", sagte Doppel-Torschütze Reus. In Leverkusen erwartet der Kapitän deutlich mehr Gegenwind. "Nürnberg hat uns nicht an die Grenzen gebracht. Das wird schon am Samstag hundertprozentig anders ein." Der BVB scheint dafür gerüstet.