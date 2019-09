48 Klubs aus 26 Ländern nehmen heute die Route in Richtung der polnischen Hafenstadt Danzig in Angriff. Dort wird 252 Tage später der Final in der Europa League ausgetragen. Dem Sieger winkt ein direkter Startplatz in der Champions League 20/21. Insgesamt werden 510 Millionen Euro an Prämien ausgeschüttet. Weil das lediglich einem Viertel von dem entspricht, was in die Königsklasse fliesst, mögen die Europa-League-Gelder den Klubs aus den ganz grossen Ligen wie Peanuts vorkommen, gerade aber für Schweizer Vereine sind sie Gold wert. «Für uns ist dieser Wettbewerb wirtschaftlich schon sehr wichtig», sagt FCB-Sportchef Ruedi Zbinden. Das ist bei YB und Lugano nicht anders. YB-CEO Wanja Greuel sagt in der «Berner Zeitung», dass «Einnahmen aus europäischen Wettbewerben ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftsmodells» seien. An Antrittsprämien bekommen die Klubs je 2,92 Millionen Euro. Dazu erhält YB dank der Zehnjahresrangliste 2,2 Millionen und der FCB gar 3,1. Lugano muss sich mit 0,4 zufriedengeben. Für einen Sieg gibt es in der Gruppenphase 570 000 Euro, für ein Remis 190 000. Die Gruppensieger erhalten eine Million, die Zweitplatzierten 500 000 Euro. Dazu kommen noch die Matcheinnahmen sowie Erlöse aus Werbung und vom Fernsehen. So ist es für Schweizer Klubs möglich, Gelder im guten zweistelligen Millionenbereich zu generieren. Doch es geht nicht nur um Direkteinnahmen. Die abgestürzte Schweiz braucht durch YB, den FCB und Lugano viele Punkte, um im Uefa-Ranking Boden gutzumachen