Stürmerfoul, Schrittfehler, gelbe, rote oder blaue Karte? Handball kurz erklärt

Wer spielt eigentlich?

Ein Torhüter und sechs Feldspieler, das ist die Grundformation. Im Angriff formieren sich die Team in einem Halbkreis. Rechter Flügel, rechter Rückraum, Rückraum Mitte, linker Rückraum, linker Flügel und direkt am Kreis der Kreisläufer. Jeder von ihnen erzielt die Tore anders: Die Distanzschützen, meist über 190 cm gross, spielen im Rückraum. Die kleineren, wendigen Spieler mit den schnellen Beinen besetzen die Flügelpositionen. Und die kräftigsten, die auch als Schwinger eine gute Figur abgeben würden, rackern sich am Kreis ab. In der Abwehr gibt es verschiedene Formationen: alle rund um den Kreis (6:0-System), mit einem vorgezogenen Spieler (5:1), mit zwei (4:2) oder in einer Art Tannenbaum (3:2:1).

Warum wechseln ständig die Spieler?

Weil es kein Wechselkontingent gibt. Meist werden Angriffs- und Abwehrformationen gebildet. Dabei werden häufig die Angreifer aus dem Rückraum für die defensive Phase durch Abwehrspezialisten ersetzt. Häufig gibt es auch auf der Kreisläuferposition einen Spieler für die Offensive und einen für die Defensive. Bei der Schweiz wechselt Andy Schmid, Spielmacher auf der Position Rückraum Mitte, für die Abwehrarbeit an jenen Flügel, der der Schweizer Bank am nächsten ist. Hintergrund dieser taktischen Variante: Zwar ist Schmid kein Abwehrmonster, aber für die Flügelposition reicht es. Vor allem aber ist er mit seiner Spielübersicht und seiner Technik prädestiniert, den schnellen Konter nach einem abgewehrten Angriff zu lancieren. Übrigens: Auch die Torhüter wechseln häufig. Beliebt sind Torhüterwechsel vor einem Siebenmeter, um den Schützen aus dem Konzept zu bringen.

Warum gibt es manchmal einen siebten Feldspieler?

Eine taktische Variante, um im Angriff eine Überzahlsituation zu schaffen. Dafür nimmt der Trainer den Torhüter vom Feld. Häufig wird diese Variante angewendet, wenn der Gegner mit einer Zweiminutenstrafe sanktioniert wird. Oder, wenn man wegen einer Zeitstrafe dezimiert ist, um im Angriff numerische Gleichheit herzustellen. Den Torhüter durch einen Feldspieler zu tauschen birgt aber das Risiko, bei einem Ballverlust einen einfachen Gegentreffer zu kassieren.

Wie viele Schritte mit dem Ball in der Hand sind erlaubt?

Direkt nachdem der Ball gefangen wurde drei. Dann muss der Ball entweder weitergespielt werden oder der Spieler muss den Ball prellen. Stehend darf der Ball maximal drei Sekunden in den Händen gehalten werden. Bei Schrittfehler wechselt der Ballbesitz.

Wann ist ein Foul ein Foul?

Handball ist Kontaktsport. Das heisst: Wenn ein Verteidiger einen Angreifer klammert, wird das zwar mit einem Freiwurf sanktioniert, aber von den Mitspielern als Abwehraktion gefeiert. Man darf, ja man soll den Gegenspieler mit angewinkelten Armen kontrollieren und begleiten. Sind die Arme aber ausgestreckt, ist das ein Foul. Streng verboten ist es zu stossen. Das Stossen eines Spielers in der Luft führt immer zu einer Strafe. Dem Gegner den Ball mit der offenen Hand abzuluchsen, ist erlaubt. Den Ball entreissen oder wegschlagen hingegen nicht.