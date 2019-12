«Spygate 2.0» bei den Patriots? Darum ist der neuste Betrugs-Vorwurf wahrscheinlich nur heisse Luft

Neuer Monat, neuer Skandal? In der NFL geht es derzeit mal wieder rund. Seit der Schlägerei zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cleveland Browns ist es fast vier Wochen ruhig geblieben, nun sorgt einmal mehr der Super-Bowl-Champions New England Patriots für Schlagzeilen.

Kommt dazu, dass die erfolgreichste NFL-Franchise der letzten Jahre für Betrügereien bekannt ist. Bereits 2007 hatte die Organisation verbotenerweise Anweisungen der New-York-Jets-Trainer während einem Spiel aufgenommen. Der «Spygate» führte dazu, dass Erfolgstrainer Bill Belichick eine Strafe von 500'000 Dollar bezahlen musste. Ausserdem verloren die Patriots einen Erstrunden-Pick.

2015 folgte der «Deflategate»: Beim «AFC Championship Game» gegen die Indianapolis Colts soll Quarterback Tom Brady angeblich gewusst haben, dass 11 Bälle mit weniger Luftdruck versehrt wurden, damit diese bei der regnerischen Partie besser gefangen werden konnten. Die Strafe: Brady wurde für vier Spiele gesperrt.

«Meine Scouts wissen, was sie tun dürfen und was nicht»

Klar, wer eine solche Vorgeschichte hat, der muss sich nicht über Anschuldigungen wundern, wenn ein eigenes Kamerateam in einem gegnerischen Stadion Aufnahmen macht. Doch schaut man sich die Fakten etwas genauer an, dann kommen Zweifel auf, ob da wirklich was dran ist an den Vorwürfen.

Zum einen wär da mal die Erklärung des Vereins: «Wir haben von den Cleveland Browns eine Genehmigung für die Videocrew beantragt und erhalten, es aber versehentlich versäumt, die Bengals und die Liga zu informieren», teilten die Patriots in einer Stellungnahme mit. «Wir übernehmen die volle Verantwortung für das Vorgehen des Produktionsteams. Das Verhalten sei unangemessen gewesen.»