Sportarzt-Legende Beat Villiger empfiehlt: «Die Olympischen Spiele am besten sofort absagen, verschieben ist zu schwierig»

Nach verhaltenem Beginn – der Föderalismus ist halt in unserer Schweizer DNA – haben die nationalen und kantonalen Behörden gut reagiert. Das medizinische Personal stemmt eine sensationelle Leistung. Ungenügend dagegen, ja geradezu peinlich war die zögerliche finanzielle Unterstützung für die Wirtschaft beziehungsweise für das Kleingewerbe und für Arbeitnehmer. Zum Glück wurde am vergangenen Freitag ein gewaltiger Schritt vorwärts gemacht. Ich bin auch enttäuscht von uns Älteren und einigen uneinsichtigen Jugendlichen, dafür begeistert vom Ideenreichtum und von der Initiative der meisten Anderen, insbesondere der Eltern und der Lehrerschaft.

Als Covid-19-Verantwortlicher der Medizinischen Kommission der Schweizer Eishockey-Liga und des Internationalen Eishockey-Verbandes war ich von Beginn weg gefordert, vor allem durch das frühzeitige Festlegen der Hygienemassnahmen und Erlassen der Absagen. Die Absage der Eishockey-WM in der Schweiz hat sich aus technischen Gründen hinaus gezögert, ist nun aber beschlossene Sache. Sport zu treiben, so wichtig dies gesundheitlich und psychosozial für uns alle auch ist – für Spitzensportler ebenso wie für Hobbysportler und Kinder –, ist nun für zwei, drei Monate wirklich zur Nebensache geworden.

Was haben die Sportverbände falsch gemacht? Was richtig?

Es gibt ja mehrere Hundert von Verbänden. Grundsätzlich waren sie national und international aus verschiedensten Gründen häufig zu spät. Kompetent kann ich es nur aus der Sicht des Internationalen Eishockey-Verbandes beurteilen. Das Medical Board hat sich bereits im Februar in Budapest getroffen und die Situation zusammen mit weltführenden Virologen und Epidemiologen analysiert. Einfacher hatte es daher sicher der Schachverband: Ihre Athleten bleiben drinnen und haben immer eine Tischbreite Abstand (schmunzelt).

Sollen und können die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden?

Eine schwierige Frage. Ich denke: Nein! Das Problem ist nicht so sehr der Termin im Juli und August, sondern die unterschiedlichen Vorbereitungsphasen auf vielen Ebenen. Lokal, in den Nationen, bei den Athletinnen und Athleten, bei den diversen Verbänden. Dazu kommen teilweise fehlende Selektionswettkämpfe, unterschiedliche epidemiologische Ausgangslagen in den einzelnen Ländern und auch die fehlenden Dopingkontrollen. Das ist alles weit weg von der olympischen Fairness. Also besser sofort absagen!

Gibt es überhaupt noch Gründe, die für eine Durchführung sprechen?

Die Olympischen Spiele sind immer noch genialste Sportanlass. Die olympische Idee, das Aufeinandertreffen aller Sportlerinnen und Sportler, das ist faszinierend und unübertroffen. Und es gibt auch ökonomische Gründe. Dagegen spricht allerdings, wie erwähnt, die fehlende sportliche Fairness, der Zeitdruck und die Unsicherheit. Eine Verschiebung dieses Grössten aller Sportanlässe der Welt ist organisatorisch sehr schwierig.

Falls Tokio 2020 stattfindet: Sind Sie auch wieder Mitglied der Schweizer Delegation?

Nach 10 Olympiaden zuerst als Chefarzt von Swiss Olympic und später als Supervisor der medizinischen Organisation und der Dopingkontrollen im Auftrag des Internationalen Eishockey-Verbandes übernehmen nun jüngere Ärzte diese Aufgabe.

Sind Sie selber als Arzt noch aktiv tätig?

Aktiv nicht mehr. Umso mehr in strategischen Gremien von Spitälern, Sportverbänden und in der Politik.

Muss ein Spitzensportler sich im Moment komplett abschotten? Wie und was soll er jetzt trainieren?

Abschotten nicht. Aber während der Epidemie können die Profis individuell oder maximal in Kleinstgruppe trainieren und müssen die Regeln einhalten. Was das Training betrifft: Ich bin Sportarzt, die innovative Trainingsgestaltung überlassen ich den Athletiktrainern. Die können das besser.