Sponsoring von Peter Buser: Der Millionendeal des HC Davos platzt, weil die Musik fehlt

Musik erfreut Herz und Seele. Beim HC Davos würde Musik auch in der Kasse klinge(l)n. Es geht um den Verkauf der Namensrechte des HCD-Tempels an die Stiftung von Dr. Peter Buser (84). Nicht nur der Namenszug der Stiftung sollte die nächsten sieben Jahre die Arena schmücken. Wichtig auch: vor dem Stadion sollte in einem Pavillon während des WEF hochklassig musiziert werden. Für Peter Buser eine formidable Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen. Der Deal mit dem HCD ist ihm 11,8 Millionen wert. Die Anzahlung in der Höhe von 3,175 Millionen (2,95 Millionen plus Mehrwertsteuer) hat er am 18. November 2019 pünktlich geleistet. Im Prinzip das lukrativste Namensrechts-Geschäft in der Geschichte unseres Hockeys. Aber nun ist daraus einer der interessantesten Fälle in der Geschichte des Sportsponsorings in der Schweiz geworden. Weil eine zentrale Leistung – die Errichtung des Musikpavillons – wegen behördlichen Anordnungen (Bauvorschriften) nicht erfüllt werden kann (wofür der HCD nicht verantwortlich ist), verlangt Peter Buser die bereits überwiesenen 3,175 Millionen zurück. Ohne Musik keine Kohle.

HCD-Präsident sucht eine gütliche Einigung HCD-Präsident Gaudenz Domenig (63) bietet die Auflösung des Vertrages und damit den Verzicht auf die vertraglich abgemachten sechs ausstehenden 6 Raten bis 2026 in der Höhe von 1,475 Millionen an, will aber die bereits geleistete Anzahlung behalten. Peter Buser hat erst kategorisch erklärt, dass er seine Anzahlung zurückhaben will. Eine gütliche Einigung zwischen den zwei «Alphatieren» schien unmöglich. Doch nun gibt es Zeichen von Tauwetter. Gaudenz Domenig bestätigt auf Anfrage: «Ja, ich habe mich mit Peter Buser getroffen.» Das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. Denn bisher gab es seit Ausbruch des Millionen-Streites so wenig persönliche Unterredungen wie in der aktuellen Politik zwischen den Staatschefs von Nord- und Südkorea.

Gibt es also eine Lösung? Der HCD-Obmann sagt, ganz Anwalt und der Verschwiegenheit seines Berufsstandes verpflichtet: «Sie sollten wissen, dass Vergleichsverhandlungen nicht in der Öffentlichkeit geführt werden.» Gesprächiger in der Sache ist hingegen Peter Buser. «Ja, wir sind in Zürich im Büro meines Anwaltes drei Stunden zusammengesessen.» Oha! Tauwetter! Wohl doch nicht. Peter Buser sagt nämlich: «Es hat eine Annäherung gegeben und eigentlich neigte ich dazu, einem Kompromiss zuzustimmen, auf meine Anzahlung zu verzichten und den Vertrag aufzulösen. Aber nun rebellieren meine Erben gegen eine solche Lösung. Sie wollen nicht, dass ich auf mehr als drei Millionen verzichte, ohne dass dafür die vertragliche Gegenleistung erbracht worden ist. Was ich sehr gut verstehe.» Stehen die Erben einer Lösung im Weg? Was nun? Gaudenz Domenigs Strategie sei es – gemäss Peter Buser – die erhaltene Anzahlung für den HCD zu retten und dafür gegen die Bezahlung einer weiteren Pauschale von 2,1 Millionen den Vertrag aufzulösen und auf den Rest des Geldes (auf gut 8 Millionen) zu verzichten. Der Kompromiss ist nun nach der Rebellion der Erben kaum mehr möglich. Peter Buser will sein Geld zurück und ist gewillt den Rechtsweg (wohl mittels Betreibung) zu beschreiten.

Ich kann es mir leisten, im Rahmen der gesetztlichen Vorschriften zu tun und lassen, was ich will.