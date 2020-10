3. LIGA, GRUPPE 2: Erfolg für Trimbach gegen Wangen a.A.

Das erste Tor der Partie fiel für Trimbach: Daniel Bärtschi brachte seine Mannschaft in der 66. Minute 1:0 in Führung. Vier Minuten dauerte es, ehe Daniel Bärtschi erneut erfolgreich war. Er traf in der 70. Minute zum 2:0 für Trimbach. Es handelte sich um einen Penalty. Die 75. Minute brachte für Wangen a. A. den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Florian Haas. Mit dem 3:1 für Trimbach schoss Luca Schifferle das letzte Tor der Partie.

Bei Trimbach sah Jonas Flury (67.) die rote Karte. Gelb erhielt Garcia Dos Santos Jose (41.). Bei Wangen a. A. erhielten Tarik Koca (44.), Florian Haas (48.) und Dominique Bellorini (52.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Trimbach hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 30 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Trimbach um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 3. Für Trimbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Trimbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Winznau (Platz 6). Die Partie findet am 24. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Für Wangen a. A. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Für Wangen a. A. war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wangen a. A. spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Mümliswil (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: FC Trimbach - FC Wangen a/A 3:1 (0:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 66. Daniel Bärtschi 1:0. 70. Daniel Bärtschi (Penalty) 2:0.75. Florian Haas 2:1. 83. Luca Schifferle 3:1. – Trimbach: Flury Jonas, Sej Egzon, Suarez Vigo Ivan, Meier Alexander, Wermuth Patrick, Mirarchi Marco, Thut Manuel, Ademovic Enis, Bärtschi Daniel, Garcia Dos Santos Jose, Castro Martin. – Wangen a.A.: Hiller Mike, Oester Joël, Ackermann Tobias, Allemann Jan, Bellorini Dominique, Koca Tarik, Meier Christian, Haas Patrick, Caruso Girolamo, Haas Florian, Bovey Patrik. – Verwarnungen: 41. Garcia Dos Santos Jose, 44. Tarik Koca, 48. Florian Haas, 52. Dominique Bellorini – Ausschluss: 67. Jonas Flury.

Tabelle: 1. FC Hägendorf 12 Spiele/28 Punkte (38:15). 2. FC Subingen 11/23 (31:16), 3. FC Trimbach 11/21 (30:19), 4. FC Deitingen 11/20 (28:13), 5. FC Kestenholz 11/20 (29:18), 6. FC Winznau 11/18 (26:19), 7. FC Wangen b. O. 11/17 (29:28), 8. FC Welschenrohr 11/14 (22:16), 9. FC Wangen a/A 11/11 (18:25), 10. FC Dulliken 11/11 (16:16), 11. SC Flumenthal 11/10 (18:31), 12. FC Mümliswil 11/5 (16:36), 13. FC Olten 11/4 (6:55).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 15:30 Uhr.