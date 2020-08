3. LIGA, GRUPPE 2: Auswärtssieg für Trimbach gegen Dulliken im ersten Spiel

Trimbach ging in der 12. Spielminute durch Sven Pally in Führung, ehe Dulliken in der 66. Minute (Josip Curic) der Ausgleich gelang. Luca Schifferle erzielte in der 71. den Führungstreffer zum 2:1 für Trimbach. Luca Schifferle erzielte nur fünf Minuten später auch das 3:1.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Trimbach sah Jose Garcia Dos Santos (91.) die rote Karte. Gelb erhielt Jose Garcia Dos Santos (88.). Bei Dulliken sah Zlatan Delic (91.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Dulliken weitere vier gelbe Karten.

In der Tabelle steht Trimbach nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Für Trimbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Kestenholz weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. August (15.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

In der Tabelle steht Dulliken nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Für Dulliken geht es auswärts gegen FC Mümliswil weiter. Die Partie findet am 29. August statt (17.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Dulliken - FC Trimbach 1:3 (0:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 12. Sven Pally 0:1. 66. Josip Curic 1:1. 71. Luca Schifferle 1:2. 76. Luca Schifferle 1:3. – Dulliken: Delic Zlatan, Schenk Robin, Ljaljic Senad, Merola Danilo, Esposito Alfredo, Celebi Muhammed, Curic Josip, Zürcher Dario, Da Costa Nilo, Chimuco Mbunga Edson Francisco, Duraku Albin. – Trimbach: Ngo Marc, Sej Egzon, Suarez Vigo Ivan, Pally Sven, Wermuth Patrick, Ramel Tobias, Meier Alexander, Thut Manuel, Mirarchi Marco, Castro Martin, Garcia Dos Santos Jose. – Verwarnungen: 46. Danilo Merola, 46. Senad Ljaljic, 64. Albin Duraku, 68. Nderim Gashi, 88. Jose Garcia Dos Santos – Ausschlüsse: 91. Zlatan Delic, 91. Jose Garcia Dos Santos.

Tabelle: 1. FC Welschenrohr 2 Spiele/4 Punkte (4:1). 2. FC Winznau 2/4 (7:5), 3. FC Deitingen 1/3 (4:0), 4. FC Kestenholz 2/3 (6:4), 5. FC Subingen 2/3 (5:4), 6. SC Flumenthal 2/3 (4:7), 7. FC Hägendorf 2/3 (13:4), 8. FC Wangen a/A 2/3 (3:5), 9. FC Wangen b. O. 2/3 (2:3), 10. FC Trimbach 1/1 (0:0), 11. FC Mümliswil 2/1 (4:7), 12. FC Olten 1/0 (1:11), 13. FC Dulliken 1/0 (0:2).

Alle Details zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Seite des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.