3. LIGA, GRUPPE 1: Zuchwil mit Sieg gegen Blustavia – Später Siegtreffer durch Mücahit Arslan

Der Siegtreffer für Zuchwil gelang Mücahit Arslan in der 86. Minute. In der 12. Minute hatte Marko Markovic Zuchwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Blustavia fiel in der 64. Minute durch Yves Galey.

Bei Blustavia sah Elio Ziltener (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Joel Falk (53.), Reto Arnold (82.) und Elio Ziltener (89.). Die einzige gelbe Karte bei Zuchwil erhielt: Shkumbim Qallakaj (53.)

In der Abwehr gehört Zuchwil zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Zuchwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 5. Zuchwil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Zuchwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Riedholz an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 4. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Mit der Niederlage rückt Blustavia in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 7. Blustavia hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Blustavia zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Gerlafingen. Diese Begegnung findet am 4. Oktober statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Zuchwil - SC Blustavia 2:1 (1:0) - Widi, Zuchwil – Tore: 12. Marko Markovic 1:0. 64. Yves Galey 1:1. 86. Mücahit Arslan 2:1. – Zuchwil: Fetaj Granit, Demiroglu Ferhat, Loosli Noe, Mühlhauser Nicola, Ranfaldi Igor, Baladin Oguzalp, Qallakaj Shkumbim, Ajdari Bastri, Dhillon Karanjot, Markovic Marko, Baladin Batuhan. – Blustavia: Amerzin Luca, Torre Franco, Giger Michael, Panzeri Manuele, Arnold Reto, Aerni Pele, Grillo Luca, Ziltener Elio, Mollet Fabian, Berg Jan Arvid, Galey Yves. – Verwarnungen: 53. Shkumbim Qallakaj, 53. Joel Falk, 82. Reto Arnold, 89. Elio Ziltener – Ausschluss: 89. Elio Ziltener.

Tabelle: 1. FC Riedholz 8 Spiele/19 Punkte (22:8). 2. GS Italgrenchen 8/18 (18:10), 3. FC Gerlafingen 7/16 (27:11), 4. FC Rüttenen 7/12 (21:14), 5. FC Zuchwil 8/11 (11:10), 6. FC Leuzigen 6/10 (14:12), 7. SC Blustavia 8/10 (15:17), 8. FC Bettlach 6/9 (18:17), 9. FC Selzach 7/8 (15:21), 10. FC Biberist 6/2 (8:14), 11. Türkischer SC Solothurn Solothurn 7/2 (10:22), 12. HNK Croatia 6/1 (4:27).

