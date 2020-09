3. LIGA, GRUPPE 1: Deutlicher Erfolg für Leuzigen gegen Croatia

Marco Rosario Renda schoss sein Team in der 29. Minute zur 1:0-Führung. Leuzigen baute seine Führung in der 74. Minute (Claudio Zenger) weiter aus (2:0). In der 90. Minute traf Claudio Zenger bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Leuzigen.

Im Spiel gab es total neun Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Croatia. Leuzigen kassierte vier gelbe Karten.

Leuzigen steht mit neun Punkten auf Rang 3. Leuzigen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen Türkischer SC Solothurn Solothurn. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (5. September) (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Croatia steht mit null Punkten auf Rang 12. Croatia spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Zuchwil. Diese Begegnung findet am Samstag (5. September) statt (17.00 Uhr, Widi, Zuchwil).

Telegramm: HNK Croatia - FC Leuzigen 0:3 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 29. Marco Rosario Renda 0:1. 74. Claudio Zenger 0:2. 90. Claudio Zenger 0:3. – Croatia: Preta Tristan, Sikalo Gabriel, Ponjavic Zvonimir, Stankovic Martin, Knezovic Dario, Vidovic Nikola, Matkovic Matej, Sikalo Nikola, Zizak Marinko, Matkovic Marko, Stjepanovic Ivan. – Leuzigen: Gassler Olivier, Brunner Nick, Scheller Marc, Meister Ken, Jorns Oliver, Wyss Livio, Guggisberg Peter, Zenger Claudio, Eberhard Tim, Grünig Joel, Renda Marco Rosario. – Verwarnungen: 33. Joel Grünig, 35. Marc Scheller, 37. Ray Ruch, 40. Marinko Zizak, 55. Matej Matkovic, 62. Peter Guggisberg, 64. Mihael Petrovic, 73. Zvonimir Ponjavic, 83. Ivan Stjepanovic.

Tabelle: 1. GS Italgrenchen 4 Spiele/10 Punkte (11:8). 2. FC Rüttenen 4/9 (17:9), 3. FC Leuzigen 4/9 (11:6), 4. FC Gerlafingen 4/7 (14:9), 5. FC Riedholz 3/6 (5:3), 6. FC Bettlach 4/6 (8:10), 7. SC Blustavia 4/6 (8:8), 8. FC Selzach 3/4 (7:8), 9. FC Zuchwil 4/4 (4:5), 10. Türkischer SC Solothurn Solothurn 4/1 (6:11), 11. FC Biberist 4/1 (6:11), 12. HNK Croatia 2/0 (0:9).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.

Alle Details zur 3. Liga finden Sie auf der Seite des SOFV.