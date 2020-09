2. LIGA: Wangen b. O. mit Auswärtssieg bei Mümliswil – Entscheidung in der Schlussminute

Der Siegtreffer für Wangen b. O. gelang Josip Jukic in der 90. Minute. In der 14. Minute hatte Gezim Ziba Wangen b. O. in Führung gebracht. Der Ausgleich für Mümliswil fiel in der 63. Minute durch Andreas Ackermann.

Gelbe Karten gab es bei Wangen b. O. für Blerim Bekteshi (38.) und Fatlum Kastrati (81.). Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Mario Simic (46.) und Roger Wyser (64.).

Wangen b. O. hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 21 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wangen b. O. 13 Punkte bedeuten Rang 5. Wangen b. O. hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Wangen b. O. tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Iliria an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Freitag (2. Oktober) statt (20.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Für Mümliswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Mümliswil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie. Zweimal verlor Mümliswil zuhause und dreimal auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Mümliswil in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Bellach (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Oktober statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Wangen b. O. 1:2 (0:1) - Brühl, Mümliswil – Tore: 14. Gezim Ziba 0:1. 63. Andreas Ackermann 1:1. 90. Josip Jukic 1:2. – Mümliswil: Gradwohl Fabio, Bader Fabian, Ackermann Jerome, Disler Rafael, Kamber Adrian, Ackermann Nicola, Bader Elia, Büttler Simon, Ackermann Andreas, Ackermann Dominik, Simic Mario. – Wangen b.O.: Pavic Anton, Näf Kilian, Trgo Mateo, Bekteshi Blerim, Daka David, Ghaith Hammam, Moser Raphael, Dzombic Semir, Ziba Gezim, Jukic Josip, Kastrati Fatlum. – Verwarnungen: 38. Blerim Bekteshi, 46. Mario Simic, 64. Roger Wyser, 81. Fatlum Kastrati.

Tabelle: 1. FC Iliria 7 Spiele/18 Punkte (22:6). 2. FC Lommiswil 7/15 (15:10), 3. FC Olten 7/13 (16:10), 4. FC Klus-Balsthal 7/13 (18:14), 5. FC Wangen b. O. 7/13 (21:11), 6. FC Subingen 7/11 (10:11), 7. FC Härkingen 7/9 (12:16), 8. FC Biberist 7/9 (13:15), 9. FC Bellach 7/7 (11:17), 10. FC Mümliswil 7/6 (11:16), 11. SC Fulenbach 7/5 (10:19), 12. FC Oensingen 7/3 (7:21).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.09.2020 19:18 Uhr.